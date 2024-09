Nei prossimi giorni, il nostro Paese sarà colpito sia dal passaggio di due perturbazioni che dal ritorno dell’anticiclone dell’Africa settentrionale al Sud. Mentre la prima perturbazione, attualmente in transito, interesserà molte regioni, nella seconda parte della settimana il maltempo colpirà principalmente il Nord.

Meteo, maltempo in arrivo: le previsioni in Piemonte

In questo momento, una corrente fredda si sta avvicinando alle Alpi occidentali e sta già causando precipitazioni nell’ovest del Piemonte. Presto anche la Liguria e la Lombardia saranno interessate, anche se al momento stanno aspettando.

Meteo, maltempo in arrivo: le previsioni al Sud

Più a sud invece si sta sviluppando un fronte caldo proveniente dall’Africa settentrionale; sta causando piogge e qualche temporale tra la Sardegna e la Sicilia; si sposterà verso est raggiungendo il centro-meridionale dell’Italia. Quindi, ci aspettiamo una giornata di maltempo su diverse aree del nostro Paese.

Meteo, maltempo in arrivo: le previsioni per le zone alluvionate

Fortunatamente, le zone colpite dall‘alluvione dovrebbero rimanere parzialmente protette e non subiranno precipitazioni significative. I fenomeni più intensi si concentreranno sulla Liguria, il Piemonte e la Lombardia, dove avremo anche rovesci e temporali.

Meteo, maltempo in arrivo: le previsioni nel Triveneto

Nel pomeriggio e sera ci saranno anche temporali nel Triveneto e nel settore ionico.

Meteo, maltempo in arrivo: previsioni e temperature

Le temperature previste in Italia subiranno un sensibile calo nella parte nord-ovest, con valori quasi ovunque al di sotto dei 20°. Relativamente più caldo al Sud e nelle Isole, con punte di 26-27°.

Ecco le precipitazioni previste in Italia durante il corso della giornata di domani, martedì 24 settembre: residui rovesci durante la mattina tra Liguria ed alta Toscana, in attenuazione. Anche temporali tra Triveneto e Friuli, anch’essi in attenuazione durante la giornata. Piogge o rovesci anche nel basso Lazio, Campania, Costa Tirrenica della Calabria e ovest della Sardegna; al mattino sono previsti temporali anche forti nel Salento. Per il resto non ci saranno fenomeni atmosferici significativi.