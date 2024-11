Uno dei feriti è stato ricoverato in gravi condizioni. La dinamica dell'incidente è in via di ricostruzione

Un morto a tre feriti, uno dei quali in condizioni gravi. É il bilancio del drammatico incidente avvenuto nella mattinata di domenica 10 novebre nel Vicentino: uno schianto frontale violentissimo, costato la vita ad un 24enne per il quale i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Il ferito in condizioni più serie si trovava in auto con la vittima mentre gli altri due feriti sono gli occupanti della seconda vettura coinvolta nel grave sinistro.

L’incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 500 a Meledo di Sarego, comune della provincia di Vicenza, intorno alle 11 del mattino. Per ragioni ancora da chiarire nel dettaglio due auto si sono scontrate frontalmente ed un ventiquattrenne residente a Loningo ha perso la vita. I soccorritori sono giunti sul posto in una manciata di minuti e, dopo averlo stabilizzato, hanno trasportato d’urgenza il ferito, gravissimo, in ospedale in codice rosso. Ferite anche due donne, una delle quali novantenne, portate in nosocomio e che non verserebbero in condizioni gravi.

La polizia locale, intervenuta in loco, ha effettuato tutti i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro che ha coinvolto una Mercedes Station Wagon ed una Volkswagen Scirocco; si ritiene che quest’ultimo veicolo si sia messo di traverso sulla carreggiata. A causa dell’enorme quantitativo di detriti e dei veicoli completamente distrutti nello schianto si è reso necessario chiudere al traffico la strada.