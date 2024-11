Tragedia in agricoltura: un agricoltore perde la vita in un incidente

Un tragico incidente sul lavoro

Questa mattina, un agricoltore di 59 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto in un campo di Treviolo, nella località Roncola. L’uomo stava lavorando con un macchinario per la lavorazione del mais quando, per cause ancora da accertare, è rimasto incastrato. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Intervento dei soccorritori

Il personale del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica, ma quando sono arrivati all’azienda agricola di via Tobagi, per l’agricoltore non c’era più nulla da fare. L’incidente ha richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. La scena è stata descritta come straziante, con i colleghi dell’uomo visibilmente scossi dalla tragedia.

La sicurezza sul lavoro in agricoltura

Questo incidente riporta alla luce un tema cruciale: la sicurezza sul lavoro in agricoltura. Gli incidenti mortali come questo non sono rari e pongono interrogativi sulla formazione e sulle misure di sicurezza adottate nelle aziende agricole. È fondamentale che i datori di lavoro garantiscano un ambiente di lavoro sicuro e che i lavoratori siano adeguatamente formati per utilizzare i macchinari in modo sicuro. Le statistiche mostrano un aumento degli infortuni sul lavoro nel settore agricolo, evidenziando la necessità di interventi più incisivi per prevenire tragedie simili.