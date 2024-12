Guasti alla linea ferroviaria Milano-Genova: disagi e ritardi

Situazione attuale della circolazione ferroviaria

La circolazione ferroviaria tra Milano e Genova è attualmente sospesa a causa di un guasto tecnico verificatosi nella zona di Voghera, in provincia di Pavia. Trenitalia ha comunicato che i tecnici sono al lavoro per ripristinare la regolarità del servizio, ma i disagi per i viaggiatori sono già evidenti. I treni interessati da questa interruzione includono sia i servizi Intercity che quelli regionali, con ritardi che superano l’ora.

Treni fermi e ritardi significativi

Al momento, sono quattro i treni Intercity ed Eurocity fermi a causa del guasto. Tra questi, l’IC 670 diretto a Livorno Centrale e l’IC 669 in partenza da Milano Centrale. Anche l’IC 641, che collega Milano a Ventimiglia, e l’EC 327 proveniente da Zurigo e diretto a Genova Piazza Principe sono stati bloccati. I passeggeri sono invitati a controllare lo stato dei loro treni attraverso i canali ufficiali di Trenitalia, poiché la situazione è in continua evoluzione e potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti.

Impatto sui viaggiatori e misure di emergenza

I viaggiatori che si trovano a dover affrontare questa situazione possono sperimentare notevoli disagi, non solo a causa dei ritardi, ma anche per la difficoltà di trovare alternative di viaggio. Trenitalia sta cercando di gestire la situazione nel miglior modo possibile, ma è fondamentale che i passeggeri rimangano informati e preparati a eventuali cambiamenti nei loro piani di viaggio. In caso di necessità, è consigliabile contattare il servizio clienti di Trenitalia per ricevere assistenza e informazioni aggiornate.