Tragico incidente in Guatemala: una ragazza di 15 anni è morta dopo essere caduta sui fili elettrici dell’alta tensione nel comune di La Tinta, nel dipartimento di Alta Verapaz.

Guatemala, 15enne morta folgorata dopo essere caduta sui fili elettrici

L’episodio si è verificato nella giornata di giovedì, mentre la 15enne si trovava sul terrazzo di una casa a due piani. Secondo quanto raccolto dai giornali locali, l’adolescente stava scattando delle foto dal terrazzo quando si è avvicinata ad un cavo dell’alta tensione. La 15enne, secondo quanto ricostruito, stava andando ad una prova di ginnastica ma avrebbe deciso di scattare alcune foto dalla terrazza dell’edificio, senza rendersi conto del pericolo rappresentato dai cavi elettrici che corrono nelle vicinanze. La giovane, colpita da una scarica elettrica mentre passava vicino ai fili, è rimasta in bilico, per diversi minuti, sospesa proprio sui cavi elettrici prima di precipitare in strada, decapitata dai cavi. All’incidente hanno assistito diverse persone che si trovavano sul posto, sui social gli utenti hanno condiviso diversi video che mostrano l’incidente.

La dichiarazione dei pompieri

I pompieri municipali del locale dipartimento hanno così spiegato l’accaduto: “I vigili del fuoco municipali della Stazione 108 de La Tinta si sono recati al Barrio El Centro, Zona 1, dopo aver ricevuto una segnalazione di un’adolescente caduta da una terrazza. All’arrivo, hanno trovato la 15enne deceduta a causa di una scarica elettrica dovuta accidentalmente ai cavi ad alta tensione. Testimoni hanno riferito che la giovane stava scattando foto sul terrazzo di un’abitazione su due livelli e non si è accorta del cablaggio, ed è caduta da un’altezza di circa 6 metri“.

