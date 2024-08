Forti temporali in Cile: Venti oltre i 120 km/h colpiscono le regioni centrali dello stato.

Recentemente, forti temporali con raffiche di vento oltre i 120 km/h hanno colpito le regioni centrali del Cile. Le tempeste hanno causato un vasto blackout a Santiago, la capitale, provocando la morte di una persona, secondo le autorità sanitarie. Le scene provenienti da Santiago sono drammatiche: centinaia di alberi sono stati abbattuti, trasformatori sono esplosi e molte automobili sono state danneggiate.

Forti temporali in Cile: milioni di utenze senza servizio

Secondo l’ultimo rapporto della Sovrintendenza all’Elettricità e ai Combustibili (Sec), il numero di utenze senza elettricità in tutto il Paese è salito a 1,102 milioni. Di queste, 620.000 si trovano nell’area metropolitana di Santiago. Anche altre regioni, come Araucania, O’Higgins, Biobio e Valparaiso, sono state gravemente colpite dall’interruzione del servizio elettrico.

Boric sospende tutti gli impegni

L’ufficio stampa del Presidente Gabriel Boric ha comunicato che il capo di Stato ha sospeso gli impegni previsti per oggi per partecipare a una riunione di crisi con il gabinetto.

Santiago devastata

Le immagini diffuse dai media mostrano una Santiago devastata, con centinaia di alberi abbattuti dalle forti raffiche di vento, esplosioni di trasformatori elettrici e numerose automobili danneggiate.

Situazione simile allo scorso giugno

Purtroppo la situazione attuale in Cile non pè affatto nuova. Già lo scorso giugno, intense piogge avevano causato gravi disagi nel centro-sud del Paese, colpendo in particolare le regioni di Maule, Ñuble e Biobío. Tuttavia, le recenti condizioni meteorologiche estreme stanno avendo un impatto significativo anche più a nord, inclusa la regione metropolitana di Santiago e le regioni di Valparaíso e Coquimbo.