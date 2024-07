Guido Bertolaso ha sollevato una polemica con le sue dichiarazioni, in cui ha parlato di “razza italica”. Arrivata immediatamente la reazione delle opposizioni.

Guido Bertolaso scatena le polemiche parlando di “razza italica”

Durante il convegno “Alimentazione del bambino e dimensione sociale: la politica del fare” a Milano, l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha sollevato una polemica con le sue dichiarazioni. “L’inverno demografico è drammatico e non ci aiuta, anzi rischia di far scomparire la razza italica. È quello che ci dicono i nostri esperti. E la denatalità è il primo problema che si deve affrontare in Italia” ha dichiarato. Le sue parole hanno subito scatenato le critiche.

Guido Bertolaso si è poi scusato. “Sono basito da questo attacco così violento nei confronti di un funzionario servitore del Paese che sta cercando solo di risolvere i problemi. Ho fatto una battuta sul rischio che l’inverno demografico ci faccia scomparire come italiani ma prendo atto e chiedo scusa” sono state le sue parole. Fratelli d’Italia ha preso le difese di Bertolaso e Christian Garavaglia, capogruppo al Consiglio regionale lombardo, ha sottolineato che l’assessore ha fatto una battuta per sottolineare il fatto che la popolazione diventerà sempre più anziana con il rischio di avere sempre meno bambini italiani.

Le opposizioni contro Guido Bertolaso

Le opposizioni si sono scagliate contro Guido Bertolaso. Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione Lombardia, ha subito commentato la questione. “L’espressione ‘razza italica’ è da manifesto della razza da Italia fascista degli anni ’30. Chiedo: a cosa dobbiamo ancora assistere? Se queste parole sono pronunciate dall’assessore Bertolaso che dovrebbe essere il meno peggio di questa compagine, chissà dove possiamo arrivare” ha dichiarato, citando le parole della senatrice a vita Liliana Segre.

“Anche oggi questa giunta ci regala perle rare, con parole che risuonano colme di nostalgia. Nel vocabolario di Bertolaso ci sono espressioni come ‘razza italica’. Questo ennesimo caso che coinvolge l’assessore non è accettabile. Forse vuole ricucire le fratture interne alla giunta di cui fa parte strizzando l’occhiolino alle teorie Lollobrigidiane di Fratelli d’Italia?” ha aggiunto Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Lombardia, che ha attaccato l’assessore per la gestione della sanità lombarda. Critiche anche da Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo dem alla Camera, che ha chiesto di spiegare a Bertolaso che la “razza italica” non esiste, sottolineando che gli italiani sono un miscuglio di celti e romani, goti e greci, longobardi e arabi.