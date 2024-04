La ministra Eugenia Roccella al convegno in corso a Roma ha presentato una situazione allarmante in Italia

La ministra Eugenia Roccella al convegno sul tema in merito alla natalità, in corso a Roma, ha espresso la preoccupazione sui dati in Italia.

Le parole della ministra Roccella

La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, aprendo i lavori del convegno “Per un’Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro” ha affermato:

«Per molto tempo, almeno da 50 anni siamo cresciuti nella convinzione che al popolazione sarebbe cresciuta a dismisura e che questo avrebbe potuto creare problemi per le risorse. La tendenza alla denatalità italiana è grave e per fermare e poi invertire la tendenza serve una mobilitazione collettiva che passi dall’impresa ai servizi, dall’amministrazione alla finanza, dal più piccolo ente locale alla Commissione europea».

La ministra Roccella: come sostenere la questione della natalità

«Sostegno economico, conciliazione, lavoro: sono i 3 punti fondamentali della strategia italiana. Rafforzare le fondamenta di questa struttura è l’obiettivo dei prossimi anni. Ma, contemporaneamente, serve un lavoro con le autonomie locali, Regioni e Comuni, per rilanciare i servizi a misura di famiglia sul territorio».

I cambiamenti con l’attuale governo