Guinea-Bissau: media, colpi d'arma da fuoco nei pressi del palazzo presidenziale

Bissau, 26 nov. (Adnkronos/Afo) – Sono stati uditi gli spari nei pressi del palazzo presidenziale della Guinea-Bissau. Lo ha riferito l'Afp, parlando di passanti che sono fuggiti per mettersi al riparo, mentre il Paese attende i risultati delle elezioni presidenziali e legislative di domenica.

Il partito del presidente uscente Umaro Sissoco Embalo e il candidato dell'opposizione Fernando Dias de Costa hanno entrambi rivendicato la vittoria ieri, mentre i risultati provvisori ufficiali sono attesi per giovedì.

Dalla sua indipendenza, il Paese ha vissuto quattro colpi di Stato e una serie di tentativi di colpo di Stato.