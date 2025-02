Hacker filorussi ancora in azione: nel mirino il sito del Quirinale

Continuano gli attacchi degli hacker filorussi: nel mirino il sito del Quirinale e del Csm .

Non si fermano gli attacchi da parte degli hacker filorussi. Sono ormai 12 giorni consecutivi che arrivano le offensive di tipo Ddos (Distributed denial of service) da parte del gruppo ai danni della pubblica amministrazione, della magistratura e delle istituzioni. Tra gli obiettivi segnalati oggi abbiamo anche il sito del Quirinale, del Csm e della sezione romana di Fratelli d’Italia. La campagna offensiva, ricordiamolo, è arrivata in seguito alla dichiarazioni da parte del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su Russia e Terzo Reich durante un discorso presso l’Università di Marsiglia qualche settimana fa.

L’intervento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

A seguito degli attacchi hacker filorussi Noname057 di questa mattina, venerdì 28 febbraio 2025, che hanno preso di mira il sito del Quirinale e del Csm, è già intervenuta l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sia per avvisare che per supportare i target nel ripristino delle funzionalità. Ricordiamo ancora che la campagna offensiva dura ormai da 12 giorni consecutivi.