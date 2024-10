Halloween: a MagicLand va in scena 'Alice in Horrorland'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – 'Alice in Horrorland' va in scena a MacicLand, uno spettacolo unico nel suo genere che ribalta completamente la fiaba di Lewis Carroll, una delle più conosciute al mondo. Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Gran Teatro Alberto Sordi ospiterà l’unica rappresentazione nazionale di questo spettacolo capace di terrorizzare e affascinare allo stesso tempo. In questa nuova versione, il mondo di Wonderland si trasforma in un luogo oscuro e pericoloso, popolato da creature mostruose e personaggi inquietanti.

La Regina di Cuori, più malvagia che mai, brama sangue per tingere di rosso Horrorland. Nel frattempo il Cappellaio Matto è divenuto più folle e inquietante del solito, e il Coniglio Bianco è sempre più ossessionato dal tempo. In questo oscuro mondo delle meraviglie, nulla è come sembra e la curiosità può essere fatale. Riuscirà Alice a sfuggire all’incubo o finirà per far parte del macabro gioco della Regina? Firmata Scarlett Entertainment, Alice in Horrorland è un’esperienza sensoriale completa, con performance straordinarie, effetti speciali mozzafiato e una scenografia che trasporterà gli spettatori in un mondo parallelo, oscuro e affascinante.