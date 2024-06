Hamas vuole delle garanzie dagli Stati Uniti sul fatto che Israele metterà realmente in atto tutte le condizioni dell’accordo, per un cessate il fuoco duraturo.

Hamas pessimista sull’accordo: vuole delle garanzie

Fonti di Hamas, citate da Haaretz, come riportato dall’Ansa, hanno informato i mediatori di Qatar e Egitto che la fazione vuole delle garanzie da parte degli Stati Uniti sul fatto che Israele metterà realmente in atto tutte le condizioni dell’accordo, per un cessate il fuoco durature. Le stesse fonti hanno spiegato che le dichiarazioni del ministro degli Esteri egiziano Shoukry “non sono la risposta ufficiale” di Hamas e hanno espresso pessimismo sui negoziati perché sono stati segnalati disaccordi sul cessate il fuoco completo. Shoukry aveva dichiarato che “Hamas ha accolto positivamente la proposta di cessate il fuoco a Gaza e ora aspettiamo la risposta di Israele“.

“La proposta di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e di scambio di prigionieri e detenuti deve essere accettata. Le prime dichiarazioni di Hamas indicano che ha accolto positivamente la proposta di accordo e ora aspettiamo la risposta israeliana” sono state le parole di Shoukry durante una conferenza stampa, aggiungendo che la guerra ha avuto delle ripercussioni catastrofiche sul popolo palestinese e ribandendo che Il Cairo si oppone a una presenza israeliana alla frontiera di Rafah. “Hamas deve accettare l’accordo proposto da Israele: è buono per la popolazione a Gaza, è buono per gli israeliani” ha dichiarato John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, aggiungendo che si tratta di un accordo serio, il migliore per scrivere la parola fine per questo conflitto.

Netanyahu insiste per la tregua temporanea

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha confermato che “l’accordo proposto include un cessate il fuoco temporaneo per il rilascio degli ostaggi“, aggiungendo che lo schema presentato da Biden “è parziale perché ci sono altri dettagli che non sono stati pubblicati“. Il premier ha voluto precisare che la guerra verrà fermata solo momentaneamente per liberare le persone sequestrate e ha aggiunto che lo scopo è quello di eliminare Hamas. “L’affermazione secondo cui abbiamo concordato un cessate il fuoco senza che le nostre condizioni fossero soddisfatte non è vera” ha aggiunto il premier, che avrebbe convocato il ministro della sicurezza nazionale per spiegargli il possibile accordo con Hamas, in cui non è prevista la fine della guerra.