Helena Prestes, partecipante al Grande Fratello, sarebbe stata poco sincera secondo quanto affermato da Alberto De Pisis. Ospite del programma Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino, l’ex concorrente ha rivelato che la modella brasiliana sarebbe già fidanzata, contrariamente a quanto dichiarato da lei. De Pisis ha affermato che Helena avrebbe una relazione con un ragazzo belga che si divide tra Europa e America. “Io ero a conoscenza della relazione di Helena con un ragazzo affascinante di origini belghe che trascorre il tempo tra l’Europa e New York. Sono molto scettico, poiché molti dei ragazzi che partecipano cercano subito di formare coppie. Forse sono interessati a ottenere fanpage e a garantirsi dei blocchi durante le puntate. Helena mi ha contattato, era con il fidanzato a Mykonos per kitesurf quando mi ha chiamato, visto che erano gli ultimi giorni di agosto”.

Background di Helena

È chiaro che non si tratta di Carlo Motta, con cui ha avuto una relazione finita male.

Per quanto riguarda il background di Helena, è nata a San Paolo, Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa considera “difficile”. Sin da giovane, ha mostrato una grande passione per lo sport, iniziando a giocare a basket e allontanandosi così dalla sua famiglia. Durante la sua adolescenza ha lavorato come commessa per contribuire al sostentamento della madre e delle sorelle, ma a 16 anni ha iniziato la carriera di modella. Questo le ha permesso di viaggiare molto e di trasferirsi a Milano, dove si è avvicinata sempre di più al mondo della moda. La sua popolarità è cresciuta nel 2022 grazie alla partecipazione alla nona edizione di Pechino Express insieme a Nikita Pelizon. Nel 2023, l’abbiamo vista protagonista nell’Isola dei Famosi. Per quanto riguarda la sua vita amorosa, nel 2022 ha avuto una relazione fugace con Antonino Spinalbese.

Relazione con Carlo Motta

Successivamente, inizia una relazione con Carlo Motta, ex di Dayane Mello, la cui storia era già finita da diversi mesi.