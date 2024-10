Helena si imbatte in Lorenzo e Shaila mentre si confessano i propri sentimenti. Questo momenti la colpisce profondamente, e scoppia in lacrime esclamando: "O me o lei!"

Ieri sera, durante la puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta e Javier Martinez sono stati presentati come una delle coppie principali, ma dietro le quinte la ballerina mostra un forte interesse anche per Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo, in questi ultimi giorni, ha già baciato Helena Prestes e ha creato un legame con lei. Dopo la trasmissione, Shaila ha cercato un momento di intimità con Javier, esortandolo ad essere più diretto: “Se hai voglia di avvicinarti, fallo pure, prendi l’iniziativa. Tra noi c’è una bella intesa, lo sai.” Poco dopo, però, Shaila si è trovata in piscina con Lorenzo, dove entrambi hanno confessato la loro attrazione reciproca. La ballerina ha commentato: “Non ho scelto nessuno, ma vedo che tu hai preso una decisione, quindi agirò di conseguenza. Sei con Helena, e va bene così.”

Lorenzo ha rassicurato Shaila dicendo di non essere legato a nessuna e di voler approfondire la loro conoscenza. Tuttavia, la Gatta ha espresso delle riserve: “Vorrei crederti, ma a volte mi sembri poco sincero; se invece parli seriamente, sarei felice.” Dall’altra parte, Helena ha osservato la situazione da lontano e non ha reagito bene. Ha chiesto spiegazioni a Lorenzo, specificando che qualora lui continuesse con Shaila, lei si ritirerebbe. Lorenzo ha cercato di tranquillizzarla: “Non desidero che tu soffra, se pensi che stia mostrando incertezze e vuoi allontanarti, rispetto la tua decisione, ma sarebbe un peccato, tra di noi c’è affinità che stava nascendo.” Helena ha avuto la sua dose di confronti con Lorenzo, cercando chiarezza nella situazione.

La giovane brasiliana ha interpellato Spolverato, chiedendogli se per Shaila provi solo attrazione fisica o se ci siano anche sentimenti più profondi: “Sai che mi piaci e mi crei confusione. Mi piaci, ma è meglio fermarsi per non farmi soffrire. Cosa attraversa la tua mente riguardo a Shaila? Se mi dici che provi qualcosa per lei che va oltre il fisico, allora mi fermerò.” Lorenzo ha risposto di non essere in grado di prendere una decisione: “Non sono pronto, non ho una risposta, quindi mi tiro indietro per il tuo bene. Devo ancora capire ciò che provo per lei. Non voglio scegliere, voglio solo vivere. Posso non vivere due situazioni distinte, una di relazione e l’altra di amicizia? Se decidiamo di interrompere, le cose sono state piacevoli fino ad ora.” La parola ‘scegliere’ ha fatto infuriare la modella: “Ottimo, ottimo, vai pure con calma. Dovresti rispettare i miei spazi. Io so cosa voglio, tu no. Basta con ‘chi scelgo’, non usare questo termine con me, sei fuori?! Non dovresti introdurre questa parola in una conversazione come la nostra. Mi avevi detto fino a ieri che era solo una tua amica e ora sei indeciso. Comprendo bene la distinzione tra attrazione e vero coinvolgimento, ma non vuoi dirlo. Mi hai già perso. E se io dicessi ‘non so chi scegliere tra te e qualcun altro’ come ti sentiresti?” Spolverato, esasperato, ha reagito: “Basta, è deciso, vai a dormire.” Helena ha alzato il tono, rimproverando l’amico: “Chi credi di essere? Non puoi dirmi ‘vai a dormire’, sono io a decidere quando andare.” Dopo essere andata nella sua stanza, la Prestes ha iniziato a piangere.