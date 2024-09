I dialoghi tra Sangiuliano e Boccia, 'conflitti e gravidanze simulate'

All’interno della querela depositata dall’avvocato dell’ex Ministro della Cultura, si trovano evidenziati diversi messaggi di chat tra Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. Presentando i contenuti di queste conversazioni, il giornale “La Verità” riferisce una serie di scambi notevoli. In un messaggio, Sangiuliano sembra confessare di aver compiuto azioni inusuali per lui, a cui Boccia risponde con assenso. Successivamente menziona un incidente accaduto la notte tra il 16 e il 17 luglio, in cui evidenzia che Boccia lo avrebbe spinto a reagire violentemente se non fosse stato per lei. All’interno del discorso, Boccia effettivamente afferma che Sangiuliano l’ha spinta al punto di agire come un animale selvaggio. Secondo le testimonianze riportate dal quotidiano, Boccia avrebbe cercato di convincere l’ex ministro a dargli il permesso di ispezionare il suo telefono, minacciando di iniettare un trojan in caso di rifiuto. I punti salienti rivelati dal “La Verità” includono anche la proposizione da parte di Boccia di un accordo di riservatezza, in base al quale Sangiuliano avrebbe dovuto evitarla e lei non avrebbe divulgato la loro presunta relazione intima. Malgrado ciò, Sangiuliano non accetterebbe di firmare alcun documento. Secondo il giornale, Sangiuliano avrebbe scritto il 2 agosto: “Non mi preoccuperebbe se mi rivelassi di aspettare un figlio da me, sarei anzi molto contento”. La settimana successiva lei rispose: “Avrai la libertà di affrontare questa situazione come preferisci, nel rispetto del tuo futuro figlio”.