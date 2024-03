Ia: Fontana, 'serve equilibrio tra progresso tecnologico e responsabilità sociale'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “La cybersecurity è diventata in tempi brevi una componente essenziale della sicurezza nazionale. La capacità di prevenire, contrastare e rispondere agli attacchi informatici è, infatti, parte integrante di tutte le moderne strategie di difesa. La crescente interconnessione digitale del nostro mondo rende, dunque, imperativo comprendere e affrontare le sfide emergenti legate alla sicurezza online". Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un messaggio in occasione del convegno 'Cybersec2024' a Roma.

"L'intelligenza artificiale, divenuta un catalizzatore di innovazione in molteplici settori, già offre strumenti potenti e sofisticati per migliorare la nostra capacità di difenderci dalle minacce emergenti. Tuttavia, questo traguardo -aggiunge il presidente della Camera- non ci esime dalla responsabilità di affrontare questioni ulteriori che l’impiego dell’intelligenza artificiale porta con sé e che non si erano mai poste prima: questioni che spaziano dalla sicurezza all’etica, dal controllo delle minacce alla libertà d’espressione e informazione, dalla tutela degli interessi pubblici sensibili alla protezione della riservatezza di ciascun individuo".

"In tale contesto, siamo chiamati a bilanciare progresso tecnologico e responsabilità sociale. Insieme, possiamo plasmare un futuro -conclude Fontana- in cui la tecnologia e la sicurezza interagiscano armoniosamente, promuovendo la prosperità e la stabilità della nostra democrazia".