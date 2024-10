Recentemente, si è intensificata la mobilitazione per ampliare le opportunità di accesso alla cittadinanza italiana. Questo movimento si inserisce in una lunga serie di tentativi di riforma legislativa, che negli ultimi venticinque anni hanno spesso fallito. Nel frattempo, le politiche migratorie del Paese hanno progressivamente limitato per gli immigrati i diritti relativi a beni, servizi e misure essenziali di welfare, complicando ulteriormente la situazione a causa di inefficienze burocratiche.

Evoluzione delle politiche migratorie

Questi e altri temi verranno approfonditi nel Dossier Statistico Immigrazione 2024, realizzato da Idos, che sarà presentato alle 10.30 del 29 ottobre presso il Teatro Orione di Roma e, simultaneamente, in tutte le regioni e province autonome italiane.