Discutiamo degli ascolti televisivi. Ieri, 5 ottobre, è andata in onda la seconda puntata di “Ballando con le Stelle”, in cui Barbara d’Urso ha ballato come ballerina per una notte. Anche in questa occasione, non ci sono stati eliminationi.

Classifica finale della seconda puntata

“Ballando con le Stelle” ha ottenuto 3.221.000 spettatori, corrispondenti al 24,4% di share. Dall’altra parte, il nuovo episodio di “Tu Si Que Vales”, condotto da Maria De Filippi insieme a Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, ha registrato 3.500.000 telespettatori, raggiungendo il 25,4% di share.

Riepilogo degli ascolti di “Ballando con le Stelle”

– Prima puntata: 3.300.000 spettatori, 25,6% di share / “Tu Si Que Vales”: 3.238.000 spettatori, 24% di share.

– Seconda puntata: 3.221.000 spettatori, 24,4% di share / “Tu Si Que Vales”: 3.500.000 spettatori, 25,4% di share.

I concorrenti di “Ballando con le Stelle” sono: