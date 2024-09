Il brutto tempo ha colpito duramente, dall'Alto Adige fino alla Campania.

Il drastico cambiamento climatico in Italia ha portato nevicate gelide sulle Alpi e ha causato la morte per ipotermia di una turista canadese a Val Gardena. Nel frattempo, forti piogge hanno provocato inondazioni in diverse località del nord, come Trieste, Udine e Gorizia. La protezione civile ha emesso un'avviso di allerta gialla per dodici regioni del centro-sud, a fronte del rischio di forti venti e temporali. A Torre del Greco, nella regione di Napoli, sono state registrate precipitazioni eccezionalmente intense.

Il maltempo che ha travolto l’Italia ha cambiato drasticamente il clima in meno di un giorno, portando le gelide nevicate sulle Alpi a partire da un’altitudine di mille metri, in contrasto con il calore estivo precedentemente registrato. A Val Gardena, situata nel nord dell’Italia, in Alto Adige, una tempesta di neve improvvisa ha colpito e ucciso una turista canadese di 57 anni. La donna non è sopravvissuta alle condizioni estreme, morendo di ipotermia, ma fortunatamente il suo compagno è stato salvato nonostante fosse in grave stato di ipotermia. Nel frattempo, forti piogge hanno causato inondazioni in località nell’Italia settentrionale, come Trieste, Udine e Gorizia. Le autorità di protezione civile hanno emesso un avviso di allerta gialla per dodici regioni del centro-sud, a causa dei rischi derivanti da forti venti e temporali. A Torre del Greco, nella regione di Napoli, si sono registrate precipitazioni particolarmente intense.