Il cantante Raf è stato ricoverato in ospedale per un problema alla laringe e alla faringe. Dopo aver subito un intervento chirurgico, si interroga sulle sue condizioni attuali.

Soffrendo di un disturbo alla laringe e faringe, il cantante Raf è stato ricoverato in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico. Uno stanco ma consolato Raf ha condiviso i dettagli del suo stato di salute dal suo letto di ospedale, ancora connesso a una flebo, in un video diffuso dalla moglie Gabriella Labate tramite le sue storie su Instagram. Nonostante il problema di salute, Raf sembra in buono stato e ha assicurato i suoi fan che si sta riprendendo.

Raf era infatti sorridente durante il video, dimostrando la sua resilienza di fronte all’adversità, un tratto per cui è noto. Ha descritto l’intervento come necessario da tempo, non solo per risolvere il problema di salute, ma anche per migliorare le sue prestazioni di canto. Raf ha affermato che sta bene e si sta riprendendo bene dall’intervento.