Il conflitto tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli durante Ballando con le Stelle sta sollevando un ampio dibattito, attirando l’attenzione non solo dei programmi Rai come La Volta Buona e Domenica In, ma anche di molti utenti sui social. Aldo Vitali, responsabile di Tv Sorrisi & Canzoni, ha lanciato una critica nei confronti della giurata della trasmissione condotta da Milly Carlucci, affermando: “La profonda tristezza di Selvaggia Lucarelli, che si erge con una certa autorevolezza discutibile per criticar tutti. Si pone come guru della vita, chissà! Sarebbe interessante se si cimentasse nel ballo e si lasciasse giudicare da Sonia Bruganelli. Certo, proprio così!”.

Questa stoccata non è passata inosservata e Selvaggia ha prontamente replicato sui social: “Immaginate che esistenza tranquilla deve avere questo signore, che a quasi 70 anni si diletta a denigrare una collega e a mettere in dubbio il suo valore. Considerando anche lui, visto che dirige quel grande esempio di editoria culturale che è Tv Sorrisi & Canzoni”.

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli ha dovuto affrontare un ballottaggio contro Alan Friedman, con uno dei due destinato all’eliminazione. Chi sarà il primo a lasciare il programma nella sua diciottesima edizione? A giudicare dalla situazione, la risposta potrebbe sembrare ovvia, permettendo al direttore di Tv Sorrisi & Canzoni di festeggiare con un brindisi.