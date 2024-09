Il cattivo tempo si abbatte sul Nord Italia: tempeste violenti colpiscono Piemonte e Lombardia.

L'Italia del nord è stata colpita da gravi intemperie, risultando in alluvioni in Piemonte e Lombardia. A Feletto, in provincia di Torino, è stato segnalato un disperso: un uomo di 58 anni che è stato travolto dal torrente Orco in piena mentre lavorava con il suo trattore. Vaste zone d'Italia s...

L’Italia del nord è stata colpita da gravi intemperie, risultando in alluvioni in Piemonte e Lombardia. A Feletto, in provincia di Torino, è stato segnalato un disperso: un uomo di 58 anni che è stato travolto dal torrente Orco in piena mentre lavorava con il suo trattore.

Vaste zone d’Italia sono state colpite da maltempo, provocando danni e disagi soprattutto nel nord, un tornado in Puglia, e la caduta di alberi a Roma. La situazione è particolarmente grave in Piemonte. I vigili del fuoco hanno eseguito numerosi interventi a Torino, in Val di Susa e in Val Chisone, a causa di molteplici allagamenti.

Il violento diluvio ha colpito anche Milano. Le strade dell’hinterland milanese sono state sommerse dalle acque e il fiume Seveso è andato in piena per diverse ore.