Un amore incondizionato

La storia di Tato, un gatto che ha vissuto per vent’anni, è un esempio di come gli animali possano diventare parte integrante della nostra vita. Claudio Tomatis e Stefania Tosello, i suoi genitori umani, hanno deciso di onorare la sua memoria in modo unico, creando un manifesto funebre per commemorare il loro amato felino. Questo gesto, che potrebbe sembrare insolito, rappresenta l’amore e il legame profondo che si può instaurare con un animale domestico.

Un gesto d’amore negato

Nonostante l’intenzione di affiggere il manifesto nella loro città, Cuneo, il Comune ha negato il permesso per ragioni amministrative. L’assessore ai Servizi funebri ha spiegato che per le affissioni mortuarie è necessario un collegamento con l’anagrafe e lo stato civile, un requisito che non si applica agli animali. Tuttavia, Claudio e Stefania non si sono lasciati scoraggiare e hanno deciso di rendere omaggio a Tato affiggendo i manifesti in due comuni vicini, Borgo San Dalmazzo e Boves. Questo atto ha suscitato l’ammirazione di molti, dimostrando che l’amore per un animale può superare anche le barriere burocratiche.

Un eroe a quattro zampe

Tato non era solo un gatto, ma un vero e proprio eroe per la sua famiglia. Con il suo coraggio, ha messo in fuga dei ladri che tentavano di rubare una bicicletta nel cortile della loro abitazione. Questo episodio ha reso Tato ancora più speciale agli occhi dei suoi proprietari e della comunità. La sua vita, segnata da momenti di gioia e avventure, rimarrà per sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto. La decisione di Claudio e Stefania di commemorarlo con un manifesto funebre è un chiaro segno di quanto fosse amato e rispettato.