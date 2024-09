Il corteggiatore di Messina Denaro, si aggira tra acquisti e locali di ristoro.

Una donna di 38 anni di Campobello di Mazara ha descritto nel suo documento di 208 pagine gli anni vissuti con il boss mafioso Matteo Messina Denaro dal 2019 al 2022. Secondo la sua testimonianza, lui si presentò a lei come "Dottor Francesco Averna", e conduceva una vita apparentemente normale con un lavoro, figlie e un cane. Il boss girava per la Sicilia con la donna, portandola nei negozi di moda e ristoranti esclusivi. Tuttavia, si mostrava riservato e non condivideva dettagli della sua vita personale. La donna alla fine ha confessato di aver capito troppo tardi il rischio che aveva corso avendo a che fare con individui sconosciuti.

Nel documento di 208 pagine, una donna di 38 anni di Campobello di Mazara descrive gli anni trascorsi con il boss mafioso Matteo Messina Denaro dal 2019 al 2022. Portata in giro per la Sicilia, era conosciuta dal boss come Kokka. Dai negozi di moda ai ristoranti esclusivi, l’hanno percorso insieme.

Secondo quanto riferito dalla testimone alle autorità, il boss si era presentato nel suo negozio di ortofrutta sotto lo pseudonimo di “Dottor Francesco Averna”. Alle sue parole, Averna aveva 57 anni, era nato il primo maggio (non il 26 aprile 1962, la sua vera data di nascita), risiedeva in via Belgio a Palermo, era divorziato e anestesista in attesa di un incarico in una clinica privata a Palermo. Affermava di essere padre di due figlie adulte che aveva in gran parte cresciuto da solo dopo che la moglie l’aveva lasciato a seguito della scoperta di un’affair con la sorella.

La donna ha raccontato agli inquirenti che Messina Denaro le aveva rivelato di avere una madre anziana, chiamata Lavinia come una delle sue figlie, che era assistita da un’assistente domiciliare a Castelvetrano. Aveva anche un piccolo cane, la sua immagine di profilo sui social media. Come ulteriore segno della sua ricchezza, Averna possedeva un portafoglio costoso pieno di denaro ordinato e una copia de “L’origine del mondo” di Gustave Courbet sopra il letto dell’alcova, luogo del loro incontro a Campobello di Mazara, dove si vedevano due volte a settimana.

Il capo avrebbe portato la sua nuova conquista in un tour siciliano con la sua Fiat 500. Il viaggio includeva soste al centro commerciale Conca d’Oro a Palermo per acquisti, ristoranti fashion di Mondello e Sferracavallo, un resort ad Addaura, e visite ai siti turistici di Cefalù e Taormina. L’uomo conosceva tutti, ma non rivolgeva un saluto a nessuno. Secondo la donna, l’uomo sembrava non avere amici, si mostrava molto riservato e bizzarro, non tollerava niente e affermava di non voler condividere nulla della sua vita personale.

La testimone ha confessato al pubblico ministero che l’interrogava: “Ho compreso troppo tardi di aver rischiato la mia esistenza. Sono stata un ingenua e quindi non avrò ulteriori interazioni con individui sconosciuti”.