Durante un episodio di “Pomeriggio Cinque”, Kadir, un uomo che si presenta come un “santone” del Salento, ha reagito in modo violento nei confronti di alcuni giornalisti, avvertendoli con toni accesi: “Stai attento, state giocando col fuoco“. Questo accadimento ha avuto luogo a Miggiano, in provincia di Lecce, dove il presunto “l’eletto” ha affrontato i cronisti accorsi per porgli alcune domande.

Kadir ha espresso la sua rabbia con insulti e ha tentato di afferrare le attrezzature di un operatore video. In un momento di forte tensione ha esclamato: “Chi credete di essere? Non provate a mettermi alla prova“, mentre si diceva provato e attaccato dalla loro presenza. Durante la diretta, ha continuato a ostacolare i giornalisti che cercavano di raccogliere le parole di Marica, una sua adepta. Quest’ultima, parlando della sua condizione, ha detto: “Stavo male a causa dell’anemia e da oltre un anno non prendo medicine; ora mi sento bene. Non è lui a influenzarmi, siete voi a forzare la situazione“.

In risposta agli episodi di aggressione, i carabinieri sono stati chiamati sul posto dai reporter presenti, intervenendo per gestire la situazione