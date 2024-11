Il messaggio di Papa Francesco

Durante un incontro con alcuni parlamentari francesi in visita al Vaticano, Papa Francesco ha lanciato un appello significativo riguardo al tema del fine vita. Il Pontefice ha sottolineato l’importanza di condurre un dibattito “nella verità” su questa questione cruciale, evidenziando la necessità di accompagnare la vita verso il suo termine naturale attraverso un potenziamento delle cure palliative. Questo approccio, secondo il Papa, è fondamentale per garantire che le persone in fase terminale ricevano il supporto necessario per affrontare il loro percorso con dignità e conforto.

Il ruolo degli assistenti

Francesco ha messo in evidenza che le persone che si trovano alla fine della vita necessitano di assistenti che siano fedeli alla loro vocazione, ovvero quella di fornire assistenza e sollievo, anche quando non è possibile garantire una guarigione. “Le parole non sempre servono”, ha affermato, “ma prendere per mano un ammalato fa tanto bene non solo a lui, ma anche a noi”. Questa affermazione evidenzia l’importanza del contatto umano e della presenza empatica in momenti così delicati.

Le sfide in Francia

Il tema del fine vita è particolarmente rilevante in Francia, dove le questioni legate all’aborto e all’eutanasia complicano le relazioni tra la Santa Sede e il governo di Emmanuel Macron. Il Papa ha espresso la sua volontà di affrontare questi argomenti durante la sua prossima visita apostolica ad Ajaccio, in Corsica. Questo viaggio segna la terza visita di Francesco in Francia, un Paese con cui la Chiesa ha un rapporto complesso, ma che rimane cruciale per il dialogo interreligioso e sociale.

Politica e religione: un dialogo necessario

Nel suo discorso ai politici francesi, il Papa ha sottolineato che, sebbene politica e religione siano distinte, condividono interessi comuni. Ha esortato i leader a riconoscere il ruolo che devono svolgere per il bene comune, affermando che la Chiesa desidera risvegliare le forze spirituali che possono arricchire la vita sociale. Questo richiamo alla collaborazione tra istituzioni religiose e politiche è un elemento chiave per affrontare le sfide contemporanee.

Prossimi incontri e progetti futuri

Inoltre, la sala stampa vaticana ha annunciato che il 4 dicembre il Papa incontrerà Viktor Orban, primo ministro ungherese. Nonostante le divergenze su vari temi, i rapporti tra il Vaticano e Budapest rimangono costanti, soprattutto in relazione ai conflitti attuali, come quello tra Russia e Ucraina. Infine, Francesco ha confermato il suo desiderio di visitare Nicea nel 2025 per celebrare i 1700 anni del Concilio, un evento che rappresenta un’importante occasione di dialogo ecumenico.