Un evento tragico e prevedibile

Il disastro dell’hotel Rigopiano, avvenuto il , ha segnato un momento drammatico nella storia recente dell’Italia. La tragedia, che ha portato alla morte di 29 persone, è stata definita dal Procuratore della Repubblica di Pescara, Giuseppe Bellelli, come “prevedibile ed evitabile”. Queste parole risuonano forti e chiare, ponendo interrogativi sulle responsabilità e sulla gestione del rischio in situazioni di emergenza.

Le responsabilità della Protezione Civile

La vicenda giudiziaria legata al disastro è giunta fino alla Cassazione, dove si è deciso di riaprire il processo d’appello per sei dirigenti del Servizio di Protezione Civile della Regione Abruzzo. Questi erano stati inizialmente assolti nei primi due gradi di giudizio, ma la mancanza di una carta valanghe e le misure preventive adottate sono ora sotto la lente d’ingrandimento. La Protezione Civile ha il compito di garantire la sicurezza dei cittadini, e la sua incapacità di prevedere e gestire un evento così devastante solleva interrogativi sulla preparazione e sull’efficacia delle procedure in atto.

Il ruolo del fatalismo nella gestione delle emergenze

Il Procuratore Bellelli ha sottolineato che accettare il fatalismo di un disastro naturale è inammissibile. Questa affermazione invita a riflettere su come la società e le istituzioni affrontano le catastrofi. È fondamentale che ci sia una cultura della prevenzione, che non si limiti a reagire agli eventi, ma che anticipi i rischi e metta in atto strategie efficaci per minimizzare le conseguenze. La tragedia di Rigopiano deve servire da monito per migliorare le pratiche di gestione delle emergenze e per garantire che simili eventi non si ripetano in futuro.