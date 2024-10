Giorgia Meloni e il suo esecutivo entravano in carica esattamente due anni fa, il 22 ottobre del 2022. Molte cose sono cambiate da allora, ma non la squadra con la quale la Premier ha deciso di lavorare.

Il governo Meloni compie due anni: il messaggio della premier

Il governo Meloni compie due anni. Oggi, 22 ottobre 2024, sono infatti passati esattamente 24 mesi dal debutto dell’esecutivo firmato Fratelli d’Italia. La squadra della premier è rimasta pressocché la stessa dell’esordio. Gli unici cambiamenti hanno riguardato i due sottosegretari Vittorio Sgarbi e Augusta Montaruli, e i ministri Sangiuliano e Fitto. “Finché avremo il sostegno dei cittadini, continueremo a lavorare con determinazione, a testa alta, per realizzare il nostro programma e aiutare l’Italia a crescere, diventare forte, credibile e rispettata. Lo dobbiamo agli italiani, a chi ci ha scelto e a chi, pur non avendo votato per noi, spera che facciamo bene il nostro compito. Al lavoro, senza sosta, senza paura” – così ha brindato sui social Meloni ai due anni da presidente del Consiglio del Ministri.

Il governo Meloni compie due anni: le misure

Per quanto riguarda le misure principali adottate in questi due anni, è impossibile non partire facendo riferimento ai migranti, uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale del 2022. Sotto il governo Meloni i fronti principali sono stati quelli dell’Africa, con il Piano Mattei e dell’Albania. Soprattutto quest’ultimo caso è stato molto discusso nelle ultime settimane. Altra novità portata dall’attuale esecutivo è stata quella in riferimento alla maternità surrogata, dal 16 ottobre di quest’anno diventata un reato universale, mentre si attende ancora il via libera definitivo sul ddl sicurezza che darà una stretta ai temi della cannabis light, alle proteste e all’occupazione abusiva delle case.