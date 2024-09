Il lunedì, si svolgeranno i servizi funebri per Giacomo Gobbato a Jesolo, che è stato tragicamente ucciso a Mestre.

Il lunedì, si svolgeranno i servizi funebri per Giacomo Gobbato a Jesolo, ch...

Le esequie di Giacomo Gobbato, il giovane di 26 anni che ha perso la vita cercando di interrompere una rapina a Mestre venerdì notte, si terranno lunedì prossimo alle 15.30 nella chiesa dei Santi Liberale e Mauro a Jesolo, Venezia. È stato il sindaco, Christofer De Zotti, a dare l’annuncio durante un incontro del Consiglio comunale della città balneare, da dove proviene la famiglia del defunto. Si prevede che in occasione del funerale ci sarà un giorno di lutto cittadino, sia a Jesolo che a Venezia, dove Gobbato viveva. Dopo l’autopsia, che ha rivelato che un colpo singolo alla regione addominale era la causa della morte, la procura della Repubblica ha dato il via libera per il funerale.