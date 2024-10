Il tribunale di Assise di Pisa ha inflitto una condanna all’ergastolo a Gianluca Paul Seung per l’omicidio della psichiatra Barbara Capovani, sua precedente paziente. L’aggressione è avvenuta il 21 aprile 2023, davanti al reparto, provocandole ferite letali. Oggi, durante l’udienza, Seung ha riconosciuto la sua responsabilità nell’atto omicida. Inoltre, è stato ordinato un risarcimento per le parti civili comprendente 400.000 euro per ciascun figlio di Barbara Capovani, 220.000 euro per la madre, 300.000 euro per il compagno convivente, 50.000 euro per la Asl Toscana Nord Ovest, 15.000 euro per la Regione Toscana e 20.000 euro per l’Ordine dei medici.

Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 90 giorni.