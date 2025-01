Un’onda di gadget per il Giubileo

Con l’avvicinarsi del Giubileo dedicato alla speranza, Roma si prepara a un’affluenza di pellegrini e turisti, ma non solo: gli scaffali dei negozi si riempiono di gadget e souvenir con il logo dell’Anno Santo. Dai portachiavi ai rosari, passando per borracce e peluche, l’offerta è vasta e variegata. Tuttavia, la mascotte Luce, pensata per rappresentare l’evento, sembra non aver riscosso il successo sperato, probabilmente a causa del prezzo elevato di 44,90 euro, che la rende poco accessibile per molti.

Il mercato dei souvenir: tradizione e contrattazione

Nei pressi del Vaticano, i venditori ambulanti offrono una gamma di oggetti di devozione classici, come immaginette sacre e rosari di plastica, che continuano a essere i più richiesti. “Con pochi euro, puoi portare a casa un ricordo”, afferma Antonio, un venditore locale. Qui, la contrattazione è all’ordine del giorno, e più oggetti si acquistano, maggiore è lo sconto. Angela, una nonna siciliana, cerca souvenir per i suoi cinque nipoti, escludendo la mascotte per motivi di budget.

Scelte oculate per i pellegrini

Le diocesi stanno adottando strategie per contenere i costi dei pellegrinaggi, poiché il prezzo degli alloggi a Roma è già elevato. Un cappellino con il logo del Giubileo costa quasi 17 euro, mentre un foulard, pur essendo più economico, si aggira intorno ai 10 euro. Il merchandising sembra rivolgersi a un pubblico disposto a spendere, con articoli che spaziano da candele a stole per sacerdoti, fino a presine da cucina e bavaglini. Online, le caffettiere del Giubileo sono pubblicizzate come oggetti di lusso, con prezzi che partono da 64 euro e possono arrivare fino a 486 euro per modelli esclusivi.

Un evento di grande valore spirituale

Il merchandising del Giubileo non è solo un’opportunità commerciale, ma anche un modo per celebrare un evento di grande significato spirituale. Le aziende coinvolte nel merchandising, come quella che produce le caffettiere, ringraziano il Dicastero per l’Evangelizzazione per l’opportunità di realizzare collezioni speciali. Questi oggetti, pur essendo costosi, rappresentano un ricordo tangibile di un’esperienza unica per i pellegrini e i turisti che visitano Roma in occasione del Giubileo di Papa Francesco.