Il miglioramento clinico del Papa

Negli ultimi giorni, le notizie riguardanti la salute del Papa hanno suscitato un rinnovato ottimismo. I medici del Policlinico Gemelli hanno comunicato che il Santo Padre sta mostrando segni di miglioramento, tanto da sospendere la somministrazione di ossigeno durante la notte e ridurre l’ossigenoterapia ad alti flussi durante il giorno. Le infezioni che lo affliggono, tra cui la polmonite bilaterale e l’infezione polimicrobica, sono ora sotto controllo, anche se non completamente eliminate.

Progressi nella fisioterapia e nella salute generale

Il bollettino medico diffuso dalla Sala stampa vaticana ha evidenziato che le condizioni cliniche del Papa continuano a migliorare. La sospensione della ventilazione meccanica non invasiva è considerata un passo positivo. Inoltre, il Pontefice ha potuto partecipare alla celebrazione della Santa Messa in occasione della solennità di San Giuseppe, un evento significativo che segna il suo dodicesimo anniversario di pontificato. Le analisi cliniche sono stabili e non si registrano febbre o leucocitosi, segni di una salute in ripresa.

Messaggi di sostegno e riflessioni sul pontificato

In questo contesto di miglioramento, il presidente Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di auguri al Papa, esprimendo gratitudine per il suo servizio alla Chiesa e all’umanità. Il Santo Padre ha sempre sottolineato l’importanza della tenerezza nei rapporti umani, un tema centrale del suo pontificato. Nonostante le difficoltà, il Papa continua a lavorare, preparando messaggi e catechesi per le prossime celebrazioni, dimostrando così il suo impegno costante verso la comunità.