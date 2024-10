Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, durante un evento a Roma intitolato “L’Italia dei conservatori: Europa, futuro, libertà”, ha condiviso un episodio della sua gioventù, in cui rischiò di non superare l’esame di Maturità. Con un sorriso ha dichiarato: “Ero un grande studente in università, ma a scuola mi dedicavo principalmente alle materie che trovavo interessanti”.

Episodio critico durante l’esame di Maturità

Ha raccontato di come, dopo un’interrogazione di algebra, prese una decisione poco saggia: chiuse il libro e non studiò più fino a febbraio. Solo due settimane prima dell’esame, la sua insegnante di matematica lo esaminò su geometria, costringendolo a ripassare tutto il programma di un quadrimestre in un breve lasso di tempo. Ha ammesso che per anni ha sofferto di incubi a causa di quell’esperienza.