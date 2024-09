Il noto interprete neomelodico Topolino, da Napoli, si esibisce dal suo balcone, provocando reazioni miste tra i residenti locali.

Le performance canore ad alto volume stanno creando dispute sia per le rockstar che riempiono gli stadi, sia per i cantanti di strada, e anche per il cantante neomelodico Topolino che canta dal balcone. I suoi concerti casalinghi, tenuti nel cuore di Napoli, sono motivo di contrasto tra i vicini, alcuni si lamentano per i decibel troppo alti, mentre gli altri gradiscono il suo talento canoro. Durante un’intervista a “Mattino 4”, circondato dai suoi fan, alcuni dei quali sono venuti apposta dalla Toscana, Topolino ha espresso la sua posizione in merito ai reclami e alla petizione firmata da alcuni abitanti del quartiere contro i suoi recital che apparentemente interrompono le lezioni di un istituto scolastico vicino. “Mi sono stati forniti gli orari degli esami e ho interrotto i miei concerti”, ha replicato. Faced with criticism on his occasional out-of-tune singing, Topolino responded by singing several traditional Neapolitan songs. Addressing Bona Mustilli, the lead signatory of the petition, he states, “We’ve known each other for many years. If she thought the volume was too loud, she could have called me instead of resorting to this solution.”