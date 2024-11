Il messaggio di pace del Papa

Durante l’Angelus, Papa Francesco ha lanciato un accorato appello per la pace, esprimendo la sua preoccupazione per le numerose guerre che affliggono il nostro pianeta. “Preghiamo per la martoriata Ucraina, preghiamo per la Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le guerre”, ha esortato il Pontefice, sottolineando l’importanza della preghiera come strumento di solidarietà e speranza.

La guerra come sconfitta dell’umanità

Il Papa ha affermato che “la guerra sempre è una sconfitta, sempre”, evidenziando come i conflitti non portino mai a una vera vittoria, ma piuttosto a una devastazione collettiva. Ha descritto la guerra come un “trionfo della menzogna e della falsità”, dove gli interessi personali prevalgono sul valore della vita umana. In questo contesto, il Pontefice ha messo in luce il dramma degli innocenti, citando il tragico massacro di 153 donne e bambini a Gaza, un evento che ha scosso profondamente la comunità internazionale.

La necessità di un impegno collettivo

Il richiamo del Papa non è solo un invito alla preghiera, ma anche un appello all’azione. È fondamentale che i leader mondiali e le istituzioni si uniscano per trovare soluzioni pacifiche ai conflitti. La comunità globale deve lavorare insieme per costruire un futuro in cui la pace e la giustizia prevalgano. Le parole del Papa risuonano come un monito per tutti noi: la pace non è solo l’assenza di guerra, ma un impegno attivo per il bene comune e la dignità di ogni persona.