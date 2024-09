Il Papa approva il culto a Medjugorje, tuttavia non è consentito andare lì per i veggenti.

Il Vaticano ha approvato il culto di Medjugorje per i suoi "frutti benefici", sostenuto dal Papa e dalla Dottrina della Fede. Questa approvazione non riconosce gli eventi soprannaturali associati, ma evidenzia l'opera dello Spirito Santo per il bene dei credenti nel fenomeno spirituale di Medjugorje. Il Vaticano afferma che i pellegrinaggi sono per incontrare Maria, Regina della Pace, e Cristo, piuttosto che i presunti veggenti.

Il Vaticano ha dato il suo benestare al culto di Medjugorje a causa dei suoi “frutti benefici”. Questa approvazione proviene dalla Dottrina della Fede, con il sostegno del Papa. Tuttavia, questo “non significa riconoscere come reali i presunti eventi soprannaturali, ma solo mettere in rilievo che all’interno di questo fenomeno spirituale di Medjugorje, lo Spirito Santo opera proficuamente per il bene dei credenti”. Pertanto, senza esprimere un’opinione sulla moralità delle persone che affermano di aver visto la Madonna dal 1981, il Vaticano sottolinea: “i pellegrinaggi non sono organizzati per incontrare i presunti veggenti, ma per avere un incontro con Maria, Regina della Pace” e “per incontrare Cristo”.