Santa Sede: il Papa riceverà Zelensky questo venerdì

Papa Francesco incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky venerdì mattina, 11 ottobre 2024, presso il Palazzo apostolico in Vaticano.

L’udienza è programmata per le 9.30 e rappresenta un momento significativo per entrambi, essendo il terzo incontro ufficiale tra loro. I precedenti appuntamenti si sono svolti il 13 maggio 2023 e il 14 giugno 2024, durante il vertice del G7 a Borgo Egnazia, in Puglia. La Santa Sede ha annunciato l’incontro attraverso la Sala stampa, evidenziando l’importanza del dialogo tra il Papa e Zelensky, soprattutto in un contesto di tensioni geopolitiche e conflitti in corso in Ucraina.

Questo incontro offre un’opportunità per discutere questioni cruciali riguardanti la situazione attuale del paese e le sfide che affronta. Prima dell’udienza con Zelensky, Papa Francesco riceverà anche il premier spagnolo Pedro Sanchez, fissata per le ore 9.00. Questo doppio incontro nella stessa mattinata sottolinea l’impegno del Pontefice nel mantenere aperti i canali di comunicazione con i leader mondiali e nel promuovere la pace e la solidarietà internazionale. L’incontro con Zelensky è particolarmente atteso, poiché il Papa ha già espresso più volte la sua preoccupazione per la situazione in Ucraina e ha sostenuto gli sforzi per raggiungere una soluzione pacifica al conflitto.