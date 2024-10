Biden avverte sull'uragano Milton: "Fuggire è vitale per salvarsi"

L’uragano Milton, una tempesta di categoria 5, la più alta nella scala di misurazione dei fenomeni meteorologici estremi, si sta dirigendo verso la Florida con previsioni di danni devastanti.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di annullare i suoi impegni internazionali per concentrare l’attenzione sull’emergenza e ha lanciato un appello alla popolazione affinché evacuasse immediatamente le aree a rischio. “È una questione di vita o di morte, non è un’esagerazione”, ha dichiarato Biden in un comunicato dalla Casa Bianca, sottolineando l’urgenza della situazione.

Molti residenti delle zone costiere, in particolare nell’area di Tampa Bay, hanno già iniziato a fuggire, mentre altri stanno tentando di rinforzare le loro abitazioni per resistere alla tempesta. Tuttavia, gli esperti meteo avvertono che i venti di Milton, che raggiungono i 270 chilometri orari, potrebbero superare ogni tentativo di difesa.

Uragano Milton, Biden esorta: “Lasciate le aree a rischio, è una questione di vita o morte”

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha confermato che l’intera penisola è sotto allerta, con particolari preoccupazioni per le aree costiere. Le compagnie aeree hanno aggiunto voli extra per facilitare le evacuazioni, mentre le strade sono congestionate e molte stazioni di servizio sono rimaste senza carburante.

L’uragano Milton potrebbe portare ondate di tempesta più alte rispetto a quelle causate dall’uragano Helene, che ha colpito lo stato solo due settimane fa. Secondo gli esperti, l’impatto di Milton potrebbe rappresentare il peggior disastro naturale nella storia recente della Florida, con gravi danni agli edifici e all’infrastruttura e un rischio elevato di inondazioni costiere.