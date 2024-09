Il Papa sostiene che entrambi i candidati alle elezioni americane sono avversi alla vita.

Durante il volo da Singapore a Roma, Papa Francesco ha risposto a una domanda sul consiglio a un elettore cattolico americano, dichiarando sia l'espulsione dei migranti che l'interruzione della gravidanza contro la vita. Ha espresso il desiderio di visitare la Cina, lodando il dialogo costruttivo con il paese, soprattutto per la nomina dei vescovi, e ha mostrato ottimismo per il rinnovo dell'accordo biennale in ottobre. Vorrebbe anche visitare l'Argentina, suo paese natale, nonostante non ci sia un viaggio ufficiale previsto. Ha infine smentito le notizie sulla sua presenza a Parigi per la riapertura di Notre Dame l'8 dicembre.