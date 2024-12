Un presepe unico nel suo genere

A Città di Castello, un’originale interpretazione della tradizione natalizia ha preso forma grazie agli studenti del corso di meccanica della scuola di arti e mestieri “Bufalini”. Questo presepe, realizzato interamente con materiali metallici, non solo rappresenta la Natività, ma lancia anche un messaggio forte e chiaro sui temi del lavoro e delle conquiste sociali. La scelta di utilizzare trucioli e pezzi di acciaio provenienti dalla tornitura in officina non è casuale, ma riflette l’impegno degli studenti nel valorizzare il loro percorso formativo.

Un laboratorio di creatività e apprendimento

Il laboratorio di meccanica della scuola, guidato dai docenti Patrizia Polcri, Francesco Fascella e Alvaro Bianconi, ha visto gli studenti impegnati in una lezione pratica ispirata alla Natività. In poche ore, le statuine di Giuseppe, Maria e Gesù Bambino, insieme al bue e all’asinello, sono state collocate su un letto di trucioli d’acciaio, creando un’atmosfera suggestiva e innovativa. Questo progetto non solo ha permesso agli studenti di applicare le tecniche apprese, ma ha anche dato vita a un’opera d’arte contemporanea che invita alla riflessione.

Un messaggio di rispetto e inclusione

Il presepe metalmeccanico, esposto fino al 6 gennaio, rappresenta un regalo di Natale significativo per la comunità e per coloro che visiteranno la scuola. Giovanni Granci, presidente del Bufalini, e Marco Menichetti, direttore, hanno sottolineato l’importanza di questo gesto, che racchiude un messaggio di rispetto per le tradizioni e di attenzione verso i diritti delle persone. In un periodo in cui il lavoro e i mestieri sono spesso messi in discussione, questa iniziativa si propone di valorizzare l’impegno e la dedizione degli studenti, rendendo omaggio a un settore fondamentale per la società.