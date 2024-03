Il presidente di ANPI Milano si dimette: "Governo Netanyahu ha fatto bagno di sangue, ma 'Genocidio' va usata con delicatezza"

Ha lasciato la carica dopo 13 anni. Così Roberto Cenati si è dimesso da presidente dell’ANPI di Milano. Cenati ha spiegato cosa l’ha portato a prendere questa decisione durante un colloquio telefonico avuto con ANSA. L’uomo sull’uso della parola genocidio non si è detto concorde: “Va usata con delicatezza”, è ciò che ha tenuto a specificare. L’ormai ex presidente era iscritto all’associazione del 1997.

Il presidente ANPI si dimette: “La parola genocidio va usata con delicatezza”

In merito al conflitto tra Israele e Palestina, Roberto Cenati ha dichiarato: “Non discuto che la reazione di Israele sia esagerata ed eccessiva ed abbia provocato migliaia di morti ma, ripeto, non è un genocidio”. Ha poi commentato ciò che è dichiarato dall’ANPI Nazionale a tale proposito: “Ha usato questo termine estrapolandolo dall’istruttoria portata avanti dal Tribunale internazionale dell’Aja. Ma appunto si tratta di una istruttoria e non si è ancora giunti a una sentenza”.

“Necessario un immediato cessate il fuoco”

Non ultimo Cenati ha spiegato di non aver partecipato agli eventi organizzati dai giovani palestinesi in città: “Non abbiamo mai partecipato a queste iniziative perché non condividiamo le loro posizioni, questo però non ha impedito che iscritti ad alcune sezioni vi abbiano in qualche caso preso parte”.