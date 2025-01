Un traguardo storico per l’Amerigo Vespucci

Il tour mondiale dell’Amerigo Vespucci ha raggiunto un traguardo straordinario: un milione di follower sui social media. Questo importante risultato è stato celebrato durante la tappa di Abu Dhabi, dove il fascino della storica nave scuola della Marina Militare ha catturato l’attenzione di migliaia di visitatori. L’iniziativa, fortemente voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha visto la partecipazione di ben undici ministeri, dimostrando l’importanza del progetto a livello nazionale.

Un fenomeno di partecipazione globale

Oltre 13.000 articoli tra media italiani, locali e internazionali hanno raccontato le tappe di questo tour, contribuendo a creare un vero e proprio ‘fenomeno Vespucci’. Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, ha dichiarato che il Villaggio Italia ha registrato il tutto esaurito anche ad Abu Dhabi, confermando l’interesse e la curiosità che circondano questa iniziativa. Le recenti tappe di Doha e Abu Dhabi hanno visto un’affluenza totale di 110.000 visitatori, con oltre 52.000 persone a Doha e più di 55.000 ad Abu Dhabi.

Un viaggio che continua

Con la conclusione della settima tappa, il numero complessivo dei visitatori ha raggiunto circa 365.000, di cui oltre 180.000 hanno avuto l’opportunità di salire a bordo della nave. La prossima tappa si svolgerà a Gedda, in Arabia Saudita, dal 27 gennaio all’1 febbraio, prima del rientro nel Mediterraneo. Andreoli ha sottolineato che il 2025 segnerà il ritorno a casa dell’Amerigo Vespucci, con una prima sosta italiana prevista per l’1 marzo a Trieste. Questo non sarà solo un ritorno, ma un momento di celebrazione dell’italianità e della cultura marittima del nostro Paese.

Un simbolo di italianità

Il 2024 ha rappresentato un anno di grande visibilità per il fenomeno Vespucci a livello globale, ma il 2025 sarà l’anno in cui l’Amerigo Vespucci tornerà in Italia, suggellando una campagna planetaria che ha messo in luce l’importanza della nostra storia marittima. La nave non è solo un’imbarcazione, ma un simbolo dell’Italia, della sua cultura e della sua tradizione marinara. Con il suo ritorno, si prevede un rinnovato interesse e una celebrazione della nostra identità nazionale.