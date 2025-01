Il Viminale si rivolge al Leoncavallo per il risarcimento di tre milioni

Il Viminale si rivolge al Leoncavallo per il risarcimento di tre milioni

Il contesto legale del risarcimento

La recente decisione della Corte d’appello ha portato alla luce una questione complessa riguardante il Leoncavallo, un noto centro sociale di Milano. La Corte ha condannato il Ministero dell’Interno a risarcire tre milioni di euro alla famiglia Cabassi per il mancato sgombero della sede di via Watteau. Questo evento ha sollevato interrogativi non solo sulla gestione degli spazi sociali, ma anche sulle responsabilità legali del Viminale.

Le implicazioni per il centro sociale

Il Viminale, attraverso l’Avvocatura dello Stato, ha comunicato che, se costretto a pagare, si rivarrà sull’Associazione delle mamme antifasciste del Leoncavallo. Questa mossa ha suscitato preoccupazione tra i membri del centro sociale, che vedono in questa azione un tentativo di delegittimare le loro attività. Il Leoncavallo, infatti, è da anni un punto di riferimento per la cultura e l’attivismo sociale a Milano, e la sua esistenza è spesso messa in discussione da parte delle autorità.

Le richieste economiche dello Stato

Oltre ai tre milioni di euro richiesti alla famiglia Cabassi, il Viminale ha presentato un conto ben più salato ad Askatasuna, un altro centro sociale torinese. La somma totale supera i 6,8 milioni di euro, una cifra che mette in evidenza la tensione tra le istituzioni e i centri sociali. La Presidenza del Consiglio e i ministeri dell’Interno e della Difesa si sono costituiti parte civile, accusando gli esponenti di associazione per delinquere. Questa situazione non solo evidenzia le difficoltà economiche dei centri sociali, ma anche il clima di conflitto che si è instaurato tra le autorità e le realtà autogestite.

Le reazioni della comunità

La notizia del risarcimento e delle azioni legali ha scatenato reazioni contrastanti nella comunità. Molti attivisti vedono in queste azioni un attacco diretto alla libertà di espressione e all’autonomia dei centri sociali. Dall’altra parte, le autorità giustificano le loro azioni come necessarie per mantenere l’ordine pubblico e garantire la legalità. La questione del Leoncavallo, quindi, non è solo una questione legale, ma un simbolo di una battaglia più ampia tra diverse visioni della società.