Il volo papale più breve: un viaggio tra bambini e saluti

Un viaggio di 50 minuti che segna un nuovo record per il Papa e un saluto ai giornalisti

Un volo record per il Papa

Il recente volo papale da Ajaccio a Roma ha segnato un momento storico: per la prima volta, il Papa ha effettuato un viaggio internazionale della durata di soli 50 minuti. Questo evento, sottolineato dalla sala stampa vaticana, rappresenta un record per i viaggi apostolici di Papa Francesco, che ha sempre cercato di avvicinarsi alle persone durante i suoi spostamenti.

Un saluto ai bambini

Nonostante la brevità del volo, il Papa ha voluto dedicare un momento speciale ai giornalisti presenti. “Avete visto i bambini? Tanti bambini, in altri viaggi non li vedevamo. Solo a Timor Est”, ha commentato, evidenziando l’importanza della presenza infantile durante il suo viaggio. Questo richiamo ai bambini non è solo un gesto affettuoso, ma anche un segnale di speranza e di futuro, valori che il Papa ha sempre sostenuto nel suo ministero.

Un messaggio di continuità

Alla fine del volo, Papa Francesco ha salutato i giornalisti con un semplice ma significativo: “Al prossimo viaggio!”. Questo saluto non è solo una chiusura di un viaggio, ma un invito a continuare a seguire il suo operato e a rimanere in contatto con le comunità che visita. La sua capacità di comunicare e di connettersi con le persone, anche in occasioni brevi, è una delle caratteristiche che lo rendono un ponte tra la Chiesa e il mondo.