Rebecca Ferreri, ballerina della ventiquattresima edizione di Amici, ha già conquistato diversi cuori in soli quindici giorni. Tra coloro che hanno mostrato interesse per lei ci sono Vybes, che le ha inviato un messaggio anonimo, oltre a Ilan Muccino e Nicolò Filippucci. Sienna ha rivelato questi dettagli in una chiacchierata serale con Rebecca, dicendo: “Rebi, tutti sono attratti da te! Persino Vybes, Ilan e Nico.” La risposta di Rebecca è stata: “Lo so, ma cosa posso fare? Temo di ferirli, temo di far del male a Nico.”

All’interno della stessa conversazione, Rebecca ha riflettuto sulle sue relazioni con i tre ragazzi. “Riguardo a Nico, non ho ancora deciso. Mi ci trovo bene, ma per Ilan? Lo considero un amico, però riesco a confidarmi con lui su argomenti delicati, cosa che non faccio con tutti. Con Vybes invece non ho mai avuto contatti diretti; non lo conosco affatto.”

Dopo questa riflessione, Sienna ha intuito che Ilan potrebbe essere il preferito di Rebecca e ha deciso di parlarci per avere un riscontro. A lui ha detto: “Rebecca è molto attraente, è bella sia esteriormente che interiormente. Tuttavia, anche se mi piacesse, non mi farei mai avanti, per rispetto nei confronti di Vybes.“