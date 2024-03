Imprese, Beltrame (Confindustria): "Istruzione deve cambiare o non avremo lavoratori del futuro"

Imprese, Beltrame (Confindustria): "Istruzione deve cambiare o non avrem...

Imprese, Beltrame (Confindustria): "Istruzione deve cambiare o non avrem...

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Le multinazionali trainano le imprese italiane perché fanno in modo che si evolvano, quindi gli danno anche dei sistemi per innovarsi perché tutta la filiera che le multinazionali hanno fanno parte di tutte queste imprese italiane, costringendole ad in...