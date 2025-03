Imprese, Cne-Federimprese Europa: creare dialogo con sindacati e istituzioni

Roma, 26 mar. (Adnkronos/Labitalia) – "Durante questi due anni che mi hanno vista alla presidenza nazionale della Cne-Federimprese Europa ho lavorato incessantemente coadiuvata dai dirigenti regionali, creando un dialogo tra imprese, sindacati e istituzioni che fosse fonte di collaborazione e crescita , offrendo innumerevoli servizi alle imprese associate". E' quanto dichiara Mary Modaffari, in occasione di un tavolo tecnico promosso dalla Confederazione a Roma dove erano presenti numerose realtà imprenditoriali italiane.

"I risultati ottenuti -spiega- sono significativi, abbiamo siglato patti confederali con delle importanti realtà datoriali. Il nostro obiettivo è chiaro: l'innovazione è la chiave per garantire crescita e competitività alle nostre imprese. La mission di Cne-Federimprese Europa riguarda occupazione, sviluppo, modernizzazione e sostenibilità. I dati recenti mostrano segnali positivi, con un aumento del 3,1% della massa retributiva nei primi sei mesi del 2024, un chiaro indicatore di un recupero del potere d'acquisto. Tuttavia, per allinearci alla media europea, è necessario continuare a lavorare senza sosta", continua.

"Altresì puntiamo -spiega ancora- su un sistema imprenditoriale integrato, capace di far fronte alle transizioni energetica, ambientale e digitale. Questi cambiamenti rappresentano opportunità significative, ma richiedono investimenti considerevoli e una visione a lungo termine. Proprio per questo motivo i nostri servizi di punta sono quelli che riguardano la finanza agevolata per supporto alle imprese. Allo stesso modo, un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali è essenziale per promuovere occupazione e ripresa produttiva e servizi a 360°. Siamo ben consapevoli degli ottimi risultati ottenuti a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano grazie al Governo in carica. Siamo dunque determinati a costruire un futuro in cui l'imprenditoria italiana possa continuare a prosperare e a dimostrare la sua unicità nel mondo tutelando il made in Italy", conclude la presidente nazionale Modaffari.