In Alto Adige, per la prima volta oggi, le lezioni cominceranno senza le classi speciali.

Il prossimo anno scolastico in Alto Adige vedrà il ritorno a lezione per un totale di 89.209 studenti, tra bambini delle scuole dell’infanzia e studenti di istituti altoatesini di tutti i livelli. Ciò evidenzia una tendenza di calo delle nascite, visto che l’anno precedente si registravano 90.958 iscrizioni in totali, 90.366 nel 2022/23 e 90.454 nell’anno 2021/22 dopo le vacanze estive. Inizialmente la scuola elementare Goethe di Bolzano aveva previsto ‘classi speciali’ per studenti ‘non tedeschi’, ma il piano è stato bloccato dalla Provincia autonoma. Per quanto riguarda l’anno scolastico futuro, le iscrizioni a scuole dell’infanzia e istituti con insegnamento in lingua tedesca ammontano a 64.026 tra bambini e ragazzi. Più nel dettaglio, 11.302 frequenteranno una scuola dell’infanzia, 20.478 le scuole elementari, 11.472 le scuole medie. Gli studenti di istituti superiori in lingua tedesca saranno 12.346, mentre 8.428 opteranno per un istituto professionale o tecnico.