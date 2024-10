In Emilia-Romagna, molte denunce sono state presentate in procura a causa del...

La Procura di Ravenna ha ricevuto numerosi ricorsi da parte di residenti che hanno subito danni a causa dell’alluvione avvenuta il 18-19 settembre. Questa informazione è stata comunicata dai giornali locali, tra cui il Resto del Carlino e il Corriere Romagna. Le segnalazioni non riguardano reati specifici, ma descrivono situazioni particolari che coloro che stanno affrontando il problema del fango, dell’acqua e delle evacuazioni stanno vivendo. Tali esposti verranno inclusi in un’inchiesta relativa a una possibile responsabilità nel disastro. Potrebbero altresì essere impiegati specialisti in tecnologie avanzate per l’analisi delle immagini radar.