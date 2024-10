L'allarme lanciato da Matteo Bassetti: "In palestra più batteri che in un Wc...

L'infettivologo Matteo Bassetti lancia l'allarme in merito ai batteri presenti in una palestra: i dati emersi dalle ricerche

“I tapis roulant ospitano 74 volte più batteri rispetto a un rubinetto pubblico”. A segnalare la ricerca sulle attrezzature da palestra sulla sua pagina Facebook è l’infettivologo Matteo Bassetti.

Le analisi effettuate sugli attrezzi in palestra

Sugli attrezzi che si trovano in palestra vi sarebbe un carico impressionante di batteri. A sostenerlo è FitRated, un sito specializzato in tutto ciò che riguarda il mondo delle palestre. L’analisi in questione si è concentrata in particolare su cyclette e tapis roulant, due dei macchinari più usati in palestra, nonché sui vari pesi e i manubri.

I dati mostrano che una cyclette può contenere 39 volte più batteri rispetto a un vassoio da mensa, mentre i pesi liberi possono ospitare fino a 362 volte più germi di un sedile del water. Anche i tapis roulant non sono esenti: in media, sono 74 volte più sporchi di un rubinetto di un bagno pubblico.

Tra i batteri rilevati ci sono cocchi gram-positivi come Staphylococcus e Streptococcus, noti per causare infezioni cutanee, oltre a batteri resistenti agli antibiotici.

Come proteggersi dai batteri in palestra?

Per proteggersi è fondamentale adottare alcune misure preventive:

“Disinfetta sempre l’attrezzatura prima e dopo l’uso; evita di toccarti il viso durante l’allenamento; lava accuratamente le mani con sapone antibatterico prima e dopo ogni sessione”, dichiara Bassetti.

Inoltre, è consigliabile non camminare mai a piedi nudi in palestra e cambiare immediatamente gli abiti da palestra e lavarli dopo l’allenamento.

I dati sono allarmanti perché secondo Bassetti, la maggioranza di chi frequenta le palestre, ignora queste importanti misure di prevenzione.